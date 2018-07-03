В России автовладельцы делают скидку в 5,9% при продаже автомобилей‍

Сотрудники аналитического агентства «АвтоСТАТ» в рамках нового проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2018» провели телефонный соцопрос и выяснили, готовы ли российские автовладельцы сделать скидку при продаже своего автомобиля и минимальную цену, за которую они готовы продать его.

В результате эксперты установили, что 77,1% опрошенных готовы немного уступить в цене при продаже своего автомобиля, 20,6% отказались делать скидку, а 2,3% и вовсе затруднились с ответом. Как рассказали автовладельцы, в среднем, они готовы уступить на 5-6% от изначально заявленной стоимости машины.

Меньше других хотят уступать в цене владельцы автомобилей стоимостью от 700 тысяч до 1 млн рублей — по их мнению, оптимальный размер скидки составляет 3,7-4%. Что касается машин премиальных марок, то за них владельцы готовы скинуть в цене от 5,7% до 6,1%.

Рассматривая вопрос возможной скидки по конкретным маркам авто, самыми «уступчивыми» в этом плане стали владельцы автомобилей Nissan — они могут уступить до 10,5% от стоимости, второе место заняли собственники автомобилей Chevrolet с показателем 9,1%, а третье — Mitsubishi, чей максимально возможный размер скидки составляет 8,4%.