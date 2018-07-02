Молодёжь бежит из России

ВЦИОМ опубликовал исследование на тему эмиграционных настроений населения России . Даже по тем данным, которые даёт эта организация, выводы можно делать не самые утешительные.

И хотя основная часть россиян не хотят куда-либо уезжать, их 88%, оставшиеся 12% — это всё равно очень много. Здесь надо понимать, что наши соотечественники до сих пор являются маломобильными. Большинство граждан фактически привязаны к своему жилью — где находится дом или квартира, там и проходит вся жизнь.

Это в Америке или Европе люди спокойно переселяются ради места работы, жильё в собственности там скорее исключение, чем правило, его, в основном, арендуют. А если даже и есть дом в собственности, то особых проблем его продать и купить в другом городе не возникает.

В России всё иначе. Человек практически намертво, в буквальном смысле этого слова, привязан к месту жительства. Он не может вот так в одночасье бросить всё нажитое и куда-то уехать. Каждая вещь в доме давалась с определённым трудом, добро копилось годами, и человек приходит в ужас от одной мысли начинать всё с нуля.

Единственное серьёзное исключение — Москва . Здесь рынок арендного жилья достаточно развит, в столицу устремляются за высоким заработком или карьерой. Но именно высокая стоимость аренды останавливает внутреннюю миграцию. Приехавшие в Москву очень быстро понимают, что без собственного жилья работу здесь можно рассматривать только как временную.

Да и уезжать кроме как в Первопрестольную особо некуда, новых рабочих мест в стране практически не появляется, приходится рассчитывать только на свои силы, и выжить будет легче, если есть свой дом и какое-то имущество. Бомжевать никому не охота.

News.ru/Сергей Булкин

Молодёжи в этом плане гораздо проще. Они ещё не привязаны накопленным имуществом к определённой местности, поэтому более мобильны и могут искать себе лучшую долю. С деревень едут в городки, из городков — в мегаполисы, а оттуда стремятся в Москву. Происходит непрерывное замещение населения и сосредоточение его в крупных городах.

Но даже и здесь уже всё не так хорошо. Поэтому доля тех, кто хочет уехать за границу, среди молодежи составляет 31%. Треть от всего будущего страны, которая не видит перспектив для себя на родине. Они и Москву рассматривают как место, где есть иностранцы, чтобы выскочить замуж или попасться на глаза иностранному работодателю.

В пользу этого предположения говорят и другие данные ВЦИОМ — там констатировали, что к вопросам эмиграции люди стали подходить более вдумчиво. Долго выбирают страну, изучают рынок труда, особенности законодательства. Затем совершенствуют знание языка, налаживают культурные и дружеские связи. И тот факт, что процент тех, кто планирует покинуть страну в ближайшие год-два снизился, как раз и говорит о том, что к смене места жительства люди готовятся более тщательно, стараясь уехать так, чтобы уж наверняка.

АГН «Москва»/Кирилл Зыков

Другое дело, что опция эмиграции доступна лишь небольшому проценту населения. Не то что переехать насовсем, а даже просто выехать за границу в качестве туриста, могут позволить себе немногие. Не зря тот же опрос говорит, что 72% россиян в последние два-три года за пределы страны не выезжали. Потому что денег нет. Поэтому и намерения покинуть страну нет — это просто невозможно. Можно только мечтать.

Так что ВЦИОМ опубликовал очень грустные цифры. Но это хороший повод правительству начать более интенсивно выполнять на практике установки, которые были озвучены майским указом президента, и в ближайшие годы радикально поднять уровень жизни населения. Ведь уезжают те, кого называют «мозгами» страны, люди думающие и перспективные. Пора уже сделать так, чтобы жить в России стремились не только импортные спортсмены и артисты, но и сами россияне.