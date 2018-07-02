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Женщины в США замораживают свои яйцеклетки из‐за мужчин
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Женщины в США замораживают свои яйцеклетки из‐за мужчин 

360tv.ru 2 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Большинство американок, решивших отложить материнство, сделали это из‐за отсутствия подходящего для создания семьи мужчины, сообщило издание The Daily Mail. Они решили заморозить свои яйцеклетки, не встретив партнера, которого семья будет интересовать больше, чем карьера.
Исследователи Йельского университета опросили 150 женщин, сохранивших яйцеклетки в клиниках ЭКО в США и Израиле. Участницам эксперимента предложили ответить лишь на вопрос о причинах такого шага.
Они рассказали, что так и не смогли найти постоянного партнера, готового к серьезным отношениям. Около 85% участниц опроса были одинокими или находились в неопределенных отношениях.
Женщины объясняли, что мужчины часто работают за границей, занимаясь своей карьерой, а не домом. Такое отношение к семейной жизни заставило многих участниц задуматься о перспективе статуса матерей-одиночек.
«Наше исследование показало, что основной причиной заморозки яйцеклеток является отсутствие уверенности в своем партнере. Заморозив яйцеклетку, женщины надеются в будущем найти подходящего партнера или решиться на то, чтобы стать матерью-одиночкой», — автор исследования доктор Марсия Инхорн.
Это не первое исследование подобного рода. Прошлогодний опрос показал, что криоконсервация яйцеклеток становится выходом для тех, кто не смог найти партнера настолько же успешного, как они сами.
Отметим, что в этом году в США планируется провести около 76 тысяч процедур. С 2010 года в Великобритании из замороженных яйцеклеток родилось не менее 471 ребенка.
Датские ученые научились создавать искусственный орган, который поможет женщинам забеременеть после комплексной лекарственной терапии, сообщила The Guardian. В настоящий момент специалисты практикуют процедуру «консервирования» тканей яичников, которая возвращает фертильность женщинам после лечения рака и других серьезных заболеваний.
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