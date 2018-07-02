Ещё
60% жителей Ростовской области хотели бы стать волонтерами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

60% жителей Ростовской области хотели бы стать волонтерами 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Ростовской области зафиксирован беспрецедентный интерес молодежи к волонтерской деятельности, сообщил председатель комитета по молодежной политике региона Юрий Лескин в городском пресс-центре Ростова-на-Дону.
К этому выводу специалисты комитета пришли после проведения социологических опросов и исследований. Согласно полученным результатам, основной массив интересующихся волонтерством — люди в возрасте от 14 до 20 лет, школьники и студенты.
Около 10% молодых людей проживающих на территории области, уже вовлечены в волонтерскую деятельность, около 60% опрошенных выразили желание попробовать себя в этой сфере.
"Конечно, самый большой интерес к крупным мероприятиям, как Чемпионат мира по футболу ФИФА-2018 года или Олимпиада, но так же молодые люди заинтересованы в экологическом направлении, помощи пожилым, помощи по работе с безнадзорными животными и поиску пропавших людей. То есть это все социально значимые проекты", — сказал Лескин.
Он также пояснил: полученные данные позволяют понять, что при активной работе к деятельности добровольцев можно привлечь гораздо больше людей, а значит, и решить намного больше проблем.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры56
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»59
На Украину надвигается катастрофа337
Россию обвинили в попытке переманить Турцию64
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение