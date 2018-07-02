В Прикамье мужчины зарабатывают больше женщин в среднем на 10 тысяч рублей

Пермьстат опубликовал данные по средней зарплате пермяков. Как выяснилось, мужчины в Пермском крае зарабатывают больше, чем женщины. Так средняя начисленная заработная плата мужчин составила 38 тысяч 895 рублей, а женщин — 28 тысяч 98 рублей. В целом по региону без учёта пола жители зарабатывают по 33 тысячи 40 рублей в месяц.

Причём представительницы слабого пола получают меньше, даже на руководящих должностях (48 тысяч 107 рублей против 75 тысяч 437 рублей у мужчин).

По данным Пермьстата самая высокая зарплата у работников среднего возраста. Пермяки в возрасте от 35 до 39 лет в среднем получают ежемесячно по 37 тысяч 673 рубля. За ними идут 30-34-летние с заработком в 36 тысяч 259 рублей. Примерно на одном уровне доходы у людей в возрасте от 40 до 44лет и от 45 до 49 лет — по 34 тысячи рублей. Самый низкий уровень доходов у молодёжи до 19 лет — 20 тысяч 408 рублей.

Серьёзно отличается средняя зарплата у людей с разным уровнем образования. Так у работников, закончивших вуз, средняя зарплата составляет 43 тысячи 910 рублей. У людей со средним профессиональным образованием — 28 тысяч 344 рубля. Примерно на этом же уровне доходы людей с начальным профессиональным образованием. Примечательно, что рабочие без образования зарабатывают больше, чем имеющие основное общее: 24 тысячи 365 рублей против 23 тысяч 805 рублей.