Около половины работающих россиян одобрили введение электронных трудовых книжек

Почти 50% (49%) работающих россиян поддержали введение электронных трудовых книжек. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минтруда

"Предпочтения работающего населения разделились поровну: 49% выступают за электронную версию трудовых книжек, 51% являются сторонниками традиционного формата. Среди молодых работников преобладает выбор в пользу цифрового формата данных — за него выступают 60% работников в возрасте до 35 лет", — сказал министр труда Максим Топилин

Он также добавил, что подготовка к переходу на систему электронных трудовых книжек начнется в 2019 году.