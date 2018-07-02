Опрос: нужен ли россиянам Google

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, смогут ли они обойтись без Google

41% респондентов заявили, что смогут отказаться от Google, заменив его другим поисковиком. При этом такое же число респондентов (41%) отметили, что постоянно пользуются поиском Google и не могут без него обойтись.

Еще 18% отметили, что и так почти не пользуются Google.

Всего в опросе приняли участие 4306 человек.