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Опрос: нужен ли россиянам Google
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Опрос: нужен ли россиянам Google 

Рамблер 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, смогут ли они обойтись без Google.
41% респондентов заявили, что смогут отказаться от Google, заменив его другим поисковиком. При этом такое же число респондентов (41%) отметили, что постоянно пользуются поиском Google и не могут без него обойтись.
Еще 18% отметили, что и так почти не пользуются Google.
Всего в опросе приняли участие 4306 человек.
Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что россиянам стоит отказаться от интернет-поисковика Google. По словам члена Совета Федерации, руководство американского поисковика ведет себя «неумело» в рамках нынешней политической ситуации, а последний пример тому — именование Крымского моста одновременно на русском и украинском языках.
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