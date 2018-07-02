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Четверть опрошенных жителей Удмуртии не удовлетворены качеством ремонта дорог
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Четверть опрошенных жителей Удмуртии не удовлетворены качеством ремонта дорог 

Izhlife 2 июля 2018
Фото: Izhlife
В официальной группе федерального проекта Безопасные и качественные дороги Ижевск завершился опрос об эффективности реализации этой программы в республике в текущем году. Мнения респондентов заметно разделились.
Как сообщается в пресс-релиза проекта, из 2,9 тыс. участников голосования 31,8% оказались в целом довольны ходом работ, но имеют некоторые замечания. Второе место заняла группа полностью неудовлетворенных реализацией проекта 26,9%. 25,3% об этом проекте не слышали ничего и только 15,9% выразили полное удовлетворение.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева, высокий процент недовольных качеством работ говорит о недоработках.
Мы готовы принять информацию о нарушении технологии от пользователей в любое время по телефону или через группу ВКонтакте и оперативно отреагировать на нее, направив куратора от Заказчика и эксперта независимого инженерного сопровождения — заявил министр.
Напомним, в этом году в рамках указанной программы на ремонт дорог Удмуртии выделено почти 1,5 млрд рублей. На эти средства обновят 57 участков, в том числе 43 в Ижевске. Полный перечень можно увидеть на нашем сайте.
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