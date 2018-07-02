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Средняя продолжительность жизни в Югре — 74 года
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Средняя продолжительность жизни в Югре — 74 года 

АиФ Югра 2 июля 2018
Фото: АиФ Югра
По рождаемости Югра занимает 10 место из 85 субъектов РФ и второе место в УрФО: показатель рождаемости составил 14,1 на одну тысячу жителей, что в полтора раза выше, чем в среднем по стране.
По коэффициенту смертности округ занимает пятое место в РФ и второе место в УрФО — субъекты Федерации с самыми низкими коэффициентами располагаются в верхней части таблицы. Неплохие результаты и по естественному приросту населения — шестое место в Российской Федерации и второе в УрФО.
За пять лет на 37 процентов увеличилось число лиц старше 80 лет, таким образом, на начало 2018 года в Югре проживало 12,5 тысяч человек в возрасте 80 и более лет. Число долгожителей, а это те, кому исполнилось 100 и более лет, увеличилось в 2,2 раза и достигло 31 человека. Продолжительность жизни составляет 73,78 года, и это на 1,17 года выше, чем в среднем по России, сообщает ugra-news.ru.
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