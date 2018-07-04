Банк «Взаимодействие» уменьшил ставки по вкладам в рублях

Средняя ставка за весь срок по депозиту «Сочный процент» (от 5 тыс. рублей на год и три месяца) теперь составляет 6,5% годовых (вместо 6,9%). Предусмотрено пять периодов начисления процентов по 90 дней со ставками в диапазоне 6,3—6,7% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Продуктовый виджет

Доходность вклада «Сибиряк (в рублях)» составляет 6,1—6,5% (до этого — 6,3—6,75% годовых) в зависимости от суммы и срока. Пороговые суммы — 10 тыс., 300 тыс., 700 тыс. рублей, срок размещения — полгода или год.

Вклад «4 сезона» привлекается в данный момент под 7% (до этого — под 7,15%). Минимальная сумма — 25 тыс. рублей. Срок — год.

Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный+» (от 10 тыс. рублей, сроки — полгода, год, полтора и два года) доступен под 5,75—6,75% годовых (ранее — под 5,75—7%). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются.

Ставка по «Стабильному проценту» (от 20 тыс. рублей на полтора года) понижена до 6,55% годовых (с 6,65%). Проценты ежеквартально капитализируются либо выплачиваются.

Все вклады, кроме депозита «4 сезона», пополняемые.