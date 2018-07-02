Интерес россиян к Карловым Варам стремительно падает 

Даже на минимальные цены, которые 10 лет назад считались бы более чем выигрышными, нет спроса. До весны 2014 года турпоток в Карловы Вары был довольно сильным: порядка 80 000 россиян каждый год. За последние четыре года российских туристов стало меньше на треть. Хотя в первом квартале 2018 года их было на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщает Пражский Экспресс. В том числе, тех, кто покупает для себя жилье.
Если придерживаться последних данных, в 2017 году Чехию посетило 548 000 россиян, которые заняли четвертое место после немцев, словаков и поляков. Немцы слегка отстали, приехав в прошлом году в Чехию в количестве 541 000 человек. Хотя если сравнить с 2012 годом, то тогда россиян опережали только граждане Германии: 732 000 и 1,5 млн посетителей соответственно.
Жители России — единственная категория туристов, входящих в первую десятку, которая стала гораздо реже бывать в Чехии, начиная с 2012 года: их количество уменьшилось на 25%. Немцев, наоборот — стало больше на 11%, словаков — на 56%, поляков — на 43%, китайцев — на целых 220%, а жителей Южной Кореи — на 204%.