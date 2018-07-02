Социолог назвал причину отказа россиян от эмиграции

Директор Института политической социологии объяснил НСН, что россияне понимают свою неконкурентоспособность на Западе.

88% жителей России не хотят переезжать на ПМЖ за границу. Об этом свидетельствуют данные нового опроса ВЦИОМ . Число тех, кто планирует переезд в другую страну, уменьшилось с прошлого года с 16% до 10%. При этом среди 18–24-летних россиян число желающих уехать увеличилось до 31%. В прошлом году таковых было 25%. Как отмечают социологи, в 1991 году поменять гражданство хотели 70% респондентов.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов объяснил снижение доли потенциальных эмигрантов из России тем, что они понимают свою неконкурентоспособность на Западе.

«Хотеть переезжать и мочь переезжать — это совершенно разные вещи. Многие бы хотели работать в Соединенных Штатах , Европе, Китае . Но для этого хотя бы надо знать язык и хотя бы иметь загранпаспорт. А здесь начинается самое интересное. Если в 1990-ые годы были еще определенные мечтания, люди считали, что достаточно уехать — и у тебя сразу вся жизнь наладиться. Но оказалось все не так просто. Везде нужно хорошее образование. Для того, чтобы преуспеть на Западе, надо быть лучше. Если ты не лучший в России, с какой стати ты станешь лучшим на Западе? Статистика показывает хорошие цифры, они примерно соответствуют тому, что существует в обществе. Только 20% россиян имеют загранпаспорта. 80% их просто не имеет и не собирается иметь. То есть у них и тут все хорошо, их и так нормально кормят. И они не представляют жизни в другой стране хотя бы по той причине, то не знают никакого другого языка, кроме русского», — отметил он в беседе с НСН.