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Почти 48% опрошенных жителей Ижевска довольны качеством ремонта дорог
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Почти 48% опрошенных жителей Ижевска довольны качеством ремонта дорог 

ИА «Сусанин» 2 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Почти 48% опрошенных в Ижевске довольны качеством ремонта дорог, проведенного в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального офиса проекта.
Опрос проводили с 25 июня в официальном сообществе «Безопасные и качественные дороги | Ижевск». В нем приняли участие 2 900 человек.
«Из общего числа опрошенных 15,9% граждан полностью удовлетворены работами, выполняемыми в рамках проекта в этом году. Еще 31,8% респондентов в целом довольны проектом, но имеют некоторые замечания к выбору объектов или качеству работ», — отмечается в сообщении.
Недовольство качеством ремонта высказали 26,9% респондентов.
«Процент тех, кто не доволен качеством работ согласно опросу, убеждает нас в том, что в этой сфере еще остаются недоработки. Мы готовы принять информацию о нарушении технологии от пользователей в любое время по телефону или через группу Вконтакте и оперативно отреагировать на нее, направив куратора от Заказчика и эксперта независимого инженерного сопровождения», — сказал глава Миндортранса Удмуртии Алексей Горбачев.
Напомним, в Ижевске уже сдали первые объекты, приведенные в порядок в рамках реализации проекта. Комиссия приняли ремонт на улицах Маслюкова и Курченко, а также улицей Пушкинской.
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