Российский рубль признали самой слабой валютой в СНГ

«Деревянный» падал быстрее, чем валюты других стран бывшего СССР

За первые полгода 2018 года российский рубль показал самое сильное падение по отношению к доллару США в сравнении с валютами всех других стран бывшего СССР. Такие данные приводит Bloomberg

Аналитики выяснили, что за полгода российский рубль просел на восемь процентов — это худший показатель среди всех 11 стран бывшего СССР за аналогичный период.

Подешевел по отношению к доллару таджикский сомони (3,7 процента), а вот украинская гривна, грузинский лари и молдавский лей прибавили 6,7%, 6% и 1,57% соответственно.

Эксперты Bloomberg считают, что на рубль негативно влияют западные санкции. Из-за этого иностранные инвесторы предпочитают вкладываться в другие постсоветские страны.