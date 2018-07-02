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Российский рубль признали самой слабой валютой в СНГ
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Российский рубль признали самой слабой валютой в СНГ 

Карельские вести 2 июля 2018
Фото: Карельские вести
«Деревянный» падал быстрее, чем валюты других стран бывшего СССР
За первые полгода 2018 года российский рубль показал самое сильное падение по отношению к доллару США в сравнении с валютами всех других стран бывшего СССР. Такие данные приводит Bloomberg.
Аналитики выяснили, что за полгода российский рубль просел на восемь процентов — это худший показатель среди всех 11 стран бывшего СССР за аналогичный период.
Подешевел по отношению к доллару таджикский сомони (3,7 процента), а вот украинская гривна, грузинский лари и молдавский лей прибавили 6,7%, 6% и 1,57% соответственно.
Эксперты Bloomberg считают, что на рубль негативно влияют западные санкции. Из-за этого иностранные инвесторы предпочитают вкладываться в другие постсоветские страны.
В начале апреля Минфин США ввело новые санкции в отношении российских бизнесменов и политиков, в результате чего обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля упал до минимума за полтора года.
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