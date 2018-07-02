Россияне передумали переезжать за рубеж

Желающих сменить гражданство стало ощутимо меньше в сравнении с 1991 годом. Тогда не рассматривали возможность эмиграции 70% респондентов. Одновременно с 16% до 10% снизилось количество опрошенных, планирующих переезд за границу.

По словам социологов, причина такого положения вещей в том, что все больше людей довольны жизнью в России . «Также играет роль ужесточение миграционного законодательства в этих странах и понимание, что сейчас эмигрировать гораздо сложнее чем, к примеру, пять лет назад», — добавил политтехнолог Дмитрий Фетисов

За последние два-три года 74% респондентов вообще не выезжали за границу, следует из опроса. 18% побывали в других странах на отдыхе или лечении. Навестить родственников и друзей ездили 4% опрошенных, столько же путешествовали по работе или учебе.

У многих потенциальных эмигрантов пока нет конкретных планов. Из тех, кто готов переехать, 44% еще не задумывались о том, когда это может случиться. 41% признались, что пока ничего не предпринимают для эмиграции. Среди желающих сменить гражданство только 26% приступили к сбору информации о стране, в которую хотят переехать, 22% начали учить иностранный язык, 21% — консультироваться со знакомыми, уже переехавшими за границу, 19% — копить на переезд.

Самыми популярными направлениями у тех, кто решил сменить место жительства, стали Германия (16%), США (7%), Испания (6%), Канада (5%) и Италия (4%). Еще 4% не выбрали конкретное государство и хотят эмигрировать в одну из европейских стран.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» : «Россияне отреклись от заграницы».

В декабре 2016 года новосибирскую общественность всколыхнула новость о семье Мартенс, которая в полном составе из двух супругов и десяти детей переехала из Германии в Кыштовку, спасаясь от секс-просвещения. Через три месяца Мартенсы вернулись на родину, и лишь спустя год стали известны причины их спешного возвращения.