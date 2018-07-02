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Треть молодых россиян захотели эмигрировать
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Треть молодых россиян захотели эмигрировать 

Lenta.ru 2 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 24 лет (31 процент) выразил желание уехать из страны. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
У каждого четвертого респондента (26 процентов) уже есть родственники или знакомые, эмигрировавшие в последние годы. «Среди тех, кто путешествовал с туристическими целями за последние 2-3 года, эта доля составила 46 процентов», — отмечают в центре.
Наиболее привлекательными странами для постоянного места жительства называют Германию, США и Испанию.
В целом же доля желающих уехать из страны остается с 2011 года практически неизменной — 10 процентов (среди всех возрастных групп).
Существенно сократилось число тех, кто, кроме желания, имеет и конкретные планы проститься с родиной в течение одного или двух лет: с 17 до 10 процентов. Одновременно с этим россияне, по данным ВЦИОМ, стали тщательно подходить к выбору новой страны для проживания и подготовке к переезду.
Ранее в апреле сообщалось, что покинуть Россию и трудоустроиться за рубежом хочет половина молодых российских аспирантов. К такому выводу пришли эксперты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Ограничивающем подобные желания фактором названо наличие супругов и детей.
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