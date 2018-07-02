Зеленоградские молодогвардейцы опросили жителей о доступности Интернета

29 июня в Зеленограде прошёл социологический опрос жителей. Активисты Молодой Гвардии интересовались, довольны ли горожане качеством интернета в России

Всего было опрошено 110 человек возле Торгового Центра Столица, в районе Крюково. В основном, граждане оценили удовлетворительно качество домашнего и мобильного интернета. Все опрошенные отметили, что хотели бы иметь возможность в общественных местах подключаться к бесплатной интернет-сети через Wi-Fi.