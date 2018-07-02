Ещё
Зеленоградские молодогвардейцы опросили жителей о доступности Интернета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленоградские молодогвардейцы опросили жителей о доступности Интернета 

Старое Крюково 2 июля 2018
Фото: Старое Крюково
29 июня в Зеленограде прошёл социологический опрос жителей. Активисты Молодой Гвардии интересовались, довольны ли горожане качеством интернета в России.
Всего было опрошено 110 человек возле Торгового Центра Столица, в районе Крюково. В основном, граждане оценили удовлетворительно качество домашнего и мобильного интернета. Все опрошенные отметили, что хотели бы иметь возможность в общественных местах подключаться к бесплатной интернет-сети через Wi-Fi.
Руководитель зеленоградского отделения организации «Молодая Гвардия» Александр Лебедев сообщил, что активисты движения сейчас занимаются тестированием бесплатного Wi-Fi в московском метро.
Старое Крюково: последние новости
В Екатерининском парке пройдёт многонациональный праздник «Абрикос» В московской подземке продолжит звучать музыка Рынок столичной ипотеки стремительно вырос в 2018 году в сравнении с прошлым годом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры58
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»59
На Украину надвигается катастрофа338
Россию обвинили в попытке переманить Турцию66
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение