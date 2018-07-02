Зеленоградские молодогвардейцы опросили жителей о доступности Интернета 

29 июня в Зеленограде прошёл социологический опрос жителей. Активисты Молодой Гвардии интересовались, довольны ли горожане качеством интернета в России.
Всего было опрошено 110 человек возле Торгового Центра Столица, в районе Крюково. В основном, граждане оценили удовлетворительно качество домашнего и мобильного интернета. Все опрошенные отметили, что хотели бы иметь возможность в общественных местах подключаться к бесплатной интернет-сети через Wi-Fi.
Руководитель зеленоградского отделения организации «Молодая Гвардия» Александр Лебедев сообщил, что активисты движения сейчас занимаются тестированием бесплатного Wi-Fi в московском метро.