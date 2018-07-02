Большинство россиян хочет жить в своей стране

Как сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования, количество жителей России , готовых эмигрировать за рубеж, существенно сократилось по сравнению с 1991 годом с 16 до 10%. В то же время увеличилось количество тех, кто связывает свою жизнь с Россией — с 70% в 1991-м до 88% в 2018 году.

Кроме того, отмечается, что 44% от тех, кто готовы сменить страну пребывания, еще не задумывались о деталях переезда, 41% пока ничего не предпринимали для эмиграции, 26% уже приступили к сбору информации о стране, в которую хотят переехать. 22% начали учить иностранный язык, 21% респондентов уже консультируются со знакомыми, ранее переехавшими за границу, 19% — откладывают деньги на переезд.

Наибольшей популярностью среди потенциальных эмигрантов пользуются Германия (16%), США (7%), Испания (6%), Канада (5%) и Италия (4%). 4% пока не определились с конкретным государством и заявляют о желании просто переехать в Европу.