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Большинство россиян хочет жить в своей стране
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Большинство россиян хочет жить в своей стране 

РИА «ФедералПресс» 2 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования, количество жителей России, готовых эмигрировать за рубеж, существенно сократилось по сравнению с 1991 годом с 16 до 10%. В то же время увеличилось количество тех, кто связывает свою жизнь с Россией — с 70% в 1991-м до 88% в 2018 году.
Кроме того, отмечается, что 44% от тех, кто готовы сменить страну пребывания, еще не задумывались о деталях переезда, 41% пока ничего не предпринимали для эмиграции, 26% уже приступили к сбору информации о стране, в которую хотят переехать. 22% начали учить иностранный язык, 21% респондентов уже консультируются со знакомыми, ранее переехавшими за границу, 19% — откладывают деньги на переезд.
Наибольшей популярностью среди потенциальных эмигрантов пользуются Германия (16%), США (7%), Испания (6%), Канада (5%) и Италия (4%). 4% пока не определились с конкретным государством и заявляют о желании просто переехать в Европу.
«ФедералПресс» напоминает, что в прошлом году ВЦИОМ провел аналогичное исследование. По его результатам социологи пришли к выводу, что Россию готовы покинуть так же 10% респондентов. В качестве приоритетного варианта по смене постоянного места жительства россияне, готовые уехать за границу, называли Германию.
Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин
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