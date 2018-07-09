Ещё
В США вырос рейтинг одобрения деятельности Трампа, показал опрос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США вырос рейтинг одобрения деятельности Трампа, показал опрос 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. В США вырос рейтинг одобрения деятельности президента Дональда Трампа, следует из данных опроса, подготовленного Emerson College.
Результаты опроса показывают, что деятельность Трампа сейчас поддерживают 43% американцев, в то время как 50% ее не одобряют.
Согласно январскому опросу, дела Трампа поддерживали 39% граждан США, в то время как 52% высказывались о ней негативно.
Опрос, подготовленный Emerson College, проводился 6-7 июля среди зарегистрированных избирателей. Возможная погрешность — 3-4%.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу29
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова50
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»183
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги196
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение