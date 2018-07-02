Омичи стали меньше тратить на покупки в интернет-магазинах

Сейчас средний чек омичей составляет 700 рублей, что на 7% ниже, чем в прошлом году. Специалисты платежного сервиса Яндекс. Касса провели исследование и определили, какое количество средств тратят омичи на товары из интернет-магазинов.

Мониторинг проводился с начала года до 1 июня. Результаты показали, что в среднем жители региона стали меньше тратить на покупки через Интернет. В прошлом году средний чек покупателя был на 7% выше, сейчас он составляет 700 рублей.

Чаще всего покупки на китайских сайтах омичи совершают с компьютера (78%), а не с мобильных устройств (22%) — 700 рублей за покупку против 380 рублей.

С начала года на одного омича, по подсчетам специалистов, приходится шесть онлайн-покупок в Китае . Самые популярные товары среди населения: одежда, обувь, аксессуары, косметика и бытовая техника. Также эксперты отмечают особенный всплеск покупок в дни распродаж — в среднем их число возрастает более чем в семь раз.

В ходе опроса покупателей выяснили, что китайские интернет-магазины привлекательны из-за своих низких цен и широкого ассортимента.