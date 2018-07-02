СМИ: Россиянам планируют дать возможность отменять регистрацию иностранцев на своей жилплощади

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений подготовил поправки в закон, которые дадут россиянам возможность отменять регистрацию иностранцев на своей жилплощади без их участия.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комитета Сергея Гаврилова.

Как указывает издание, в законе будет уточняться, что основанием для прекращения регистрации может стать «факт убытия иностранного гражданина из места пребывания».

В итоге принимающей стороне надо будет всего лишь подать необходимое заявление в МВД

На данный момент иностранца можно лишить регистрации, если прописка фиктивная, он встал на учёт в другом месте, уехал из страны или умер.