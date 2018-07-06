Бразилия — Бельгия: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала чемпионата мира

Букмекеры назвали фаворита матча 1/4 финала чемпионата мира Бразилия Бельгия . Начало встречи 6 июля запланировано на 21:00 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу Бельгии за 3.80. Шансы Бразилии на победу оценены коэффициентом 2.10. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.40.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.00, а на ТМ 2,5 гола — за 1.80.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. Победа сборной Бразилии всухую оценивается в 3.40.

Победа Бразилии по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.30. Самый вероятный счёт — ничья 1:1 (6.75) и 0:0 (7.50).

Наиболее вероятные авторы голов — Неймар (2.10), Ромелу Лукаку (2.50) и Габриэль Жезус (2.75).

Проход Бразилии идёт за 1.55, а проход Бельгии — за 2.40.