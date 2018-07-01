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Редакция BBC пожаловалась на нехватку лесбиянок
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Редакция BBC пожаловалась на нехватку лесбиянок 

360tv.ru 1 июля 2018
В редакции британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации BBC работает более 400 сотрудников нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом геев в редакции «служит» гораздо больше, чем лесбиянок. Об этом сообщил Daily Mail со ссылкой на данные анонимного опроса, проводимого в редакции.
Из 21 239 сотрудников BBC почти четверть отказалась раскрывать свою ориентацию. При этом 11% работников оказались лесбиянками, геями, трансгендерами или бисексуалами. При этом трансгендеров в корпорации 417, то есть более одного на 50 сотрудников.
Несмотря на такое количество различных людей BBC считает себя «недостаточно разнообразной» компанией: лесбиянок нужно больше. По опросу их доля оказалась всего 1,3%, в то время как гомосексуалистов — 4,8%.
По официальным данным за 2016 год, из всего населения Великобритании только 2% заявляют, что они представители нетрадиционной сексуальной ориентации.
Депутат Верховной рады Олег Барна предложил ввести систему штрафов за пропаганду «любых видов сексуальной ориентации». Он подчеркнул, что моральный упадок общества, связан с радикализмом, насилием, пропагандой порнографии и сексуальными маршами. По мнению депутата, нужно ограничить публичные мероприятия такого характера, чтобы «повысить нравственность украинского общества».
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