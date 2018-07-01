Редакция BBC пожаловалась на нехватку лесбиянок

В редакции британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации BBC работает более 400 сотрудников нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом геев в редакции «служит» гораздо больше, чем лесбиянок. Об этом сообщил Daily Mail со ссылкой на данные анонимного опроса, проводимого в редакции.

Из 21 239 сотрудников BBC почти четверть отказалась раскрывать свою ориентацию. При этом 11% работников оказались лесбиянками, геями, трансгендерами или бисексуалами. При этом трансгендеров в корпорации 417, то есть более одного на 50 сотрудников.

Несмотря на такое количество различных людей BBC считает себя «недостаточно разнообразной» компанией: лесбиянок нужно больше. По опросу их доля оказалась всего 1,3%, в то время как гомосексуалистов — 4,8%.

По официальным данным за 2016 год, из всего населения Великобритании только 2% заявляют, что они представители нетрадиционной сексуальной ориентации.