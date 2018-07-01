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С 1 июля коммунальные тарифы повысятся до 6 процентов
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С 1 июля коммунальные тарифы повысятся до 6 процентов 

Российская Газета 1 июля 2018
Фото: Российская Газета
Но для каждого региона постановлением правительства устанавливается свой предельный уровень для повышения тарифов, поэтому в одном регионе платежи могут вырасти только на 3 процента, а в других на все 6 процентов. При этом окончательное решение о росте тарифов принимается на местном уровне. «Региональный регулятор, или служба по тарифам, или региональный энергетический комитет устанавливают конкретные тарифы для каждого отдельного вида услуг, для каждого отдельного предприятия», — пояснила Светлана Разворотнева.
Так, согласно постановлению, сильнее всего коммунальные услуги вырастут в Санкт-Петербурге и Якутии, для которых правительством установлена возможность суммарного роста коммунальных платежей до 6 процентов. Чуть меньше, до 5,9 процентов, «потолок» роста тарифов установлен для Башкортостана и Кемеровской области.
Меньше всего повышение тарифов затронет Новосибирскую область, здесь повышение не превысит 3 процентов. И республики Северного Кавказа. Для Дагестана, Кабардино-Балкарской республики, а также для Псковской области рост тарифов предусмотрен в пределах 3,3 процента.
Предельный уровень роста установлен для суммы всех платежей. То есть на один ресурс тарифы могут не повышаться вовсе, а на другой вырасти больше установленного для региона «потолка».
"Опережающими темпами, как правило, тарифы растут тарифы на ресурсы, которые поставляют энергетики, тепловики, а потом поставщики на воду", — отмечает Светлана Разворотнева.
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