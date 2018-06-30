Серьезные барьеры для бизнеса в Рязани создают МВД, ФНС и Роспотребнадзор 

Максимальные барьеры для бизнеса в Рязани исходят от ФНС, Роспотребнадзора и МВД, сообщил RZN.AIF.RU уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев.
«В начале 2018 года мы провели опрос по оценке условий ведения предпринимательской деятельности на территории Рязанского региона, — рассказывает Егор Бурцев. — К ведомствам, создающим максимальные барьеры для бизнеса, опрошенные отнесли ФНС, Роспотребнадзор и МВД».
Кроме того, согласно полученным данным, наибольшие издержки для бизнеса создают ФНС, Роспотребнадзор, Роструд и Ростехнадзор. С принципиально неисполнимыми требованиями бизнесу приходится сталкиваться со стороны ФНС, Роспотребнадзора и Ростехнадзора.