Серьезные барьеры для бизнеса в Рязани создают МВД, ФНС и Роспотребнадзор

«В начале 2018 года мы провели опрос по оценке условий ведения предпринимательской деятельности на территории Рязанского региона, — рассказывает Егор Бурцев. — К ведомствам, создающим максимальные барьеры для бизнеса, опрошенные отнесли ФНС, Роспотребнадзор и МВД».