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Общее число членов КПК превышает 89 млн человек — Орготдел ЦК КПК
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Общее число членов КПК превышает 89 млн человек — Орготдел ЦК КПК 

ИА Синьхуа 30 июня 2018
Пекин, 30 июня /Синьхуа/ — Последние данные, опубликованные Отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ по организационной работе /Орготдел ЦК КПК/, показывают, что по состоянию на конец 2017 года общее число членов КПК составило 89,564 млн человек, что на 117 тыс. человек больше показателя 2016 года. Число партийных ячеек первичного звена составило 4,572 млн /с приростом на 53 тыс. /.
Данные статистики свидетельствуют о том, что требования ЦК КПК по строительству партийного состава и партийных ячеек первичного звена в новых условиях эффективно реализуются, жизнеспособность и энергичность КПК непрерывно укрепляется.
За период с 2013 года, когда КПК начала претворять в жизнь план контроля над ростом числа членов КПК, ежегодный прирост находился в пределах 1,5 процента. Так, в 2017 году в ряды КПК были приняты 1,982 млн человек, что на 71 тыс. человек больше показателя 2016 года.
Среди членов КПК 43,286 млн человек получили высшее учебное образование и выше, составив 48,3 процента от общего числа; число коммунистов-женщин составило 23,888 млн человек /26,7 процента/; число коммунистов из представителей нацменьшинств — 6,514 млн человек /7,3 процента/. -0-
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