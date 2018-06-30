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Россияне рассказали, за что не любят карьеристов
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Россияне рассказали, за что не любят карьеристов 

Российская Газета 30 июня 2018
Каждый четвертый россиянин (25 процентов) считает себя карьеристом. При этом 61 процент россиян считает, что их окружают сплошные карьеристы. Это показало исследование, проведенное сайтом Rabota.ru. В опросе приняли участие тысяча человек.
Три процента опрошенных честно признались, что завидуют карьеристам, а пять процентов восхищаются ими. Большинство, 52 процента, хорошо относятся к карьеристам. Плохо — 23 процента. Хотя в целом люди им не доверяют и относятся к ним настороженно.
Что движет карьеристами? Мнения опрошенных разделились. Каждый третий, 33 процента, считает, что желание развиваться в профессиональном плане. Примерно столько же, 30 процентов, что желание получить власть. 19 процентов думают, что честолюбие и 14 процентов — жажда наживы.
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