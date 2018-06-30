Россиянам позволят свободно собирать и продавать грибы и ягоды 

В России разрабатывают законопроект, который позволит россиянам собирать в лесах ягоды, грибы и дикорастущие растения для дальнейшей их продажи. Информация об этом появилась в ряде федеральный СМИ.
Этот вопрос депутаты планируют рассмотреть в сентябре 2018 года. Действующее сегодня законодательство не запрещает гражданам заниматься свободно сбором дикоросов, но не предполагает их реализацию. Кстати, в этом году президент России Владимир Путин уже подписал закон, который позволяет россиянам свободно собирать валежник в лесу для собственных нужд..