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Россиянам позволят свободно собирать и продавать грибы и ягоды
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Россиянам позволят свободно собирать и продавать грибы и ягоды 

N24.ru 30 июня 2018
В России разрабатывают законопроект, который позволит россиянам собирать в лесах ягоды, грибы и дикорастущие растения для дальнейшей их продажи. Информация об этом появилась в ряде федеральный СМИ.
Этот вопрос депутаты планируют рассмотреть в сентябре 2018 года. Действующее сегодня законодательство не запрещает гражданам заниматься свободно сбором дикоросов, но не предполагает их реализацию. Кстати, в этом году президент России Владимир Путин уже подписал закон, который позволяет россиянам свободно собирать валежник в лесу для собственных нужд..
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