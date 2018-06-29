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Французы всё меньше доверяют президенту и премьеру
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Французы всё меньше доверяют президенту и премьеру 

Российская Газета 29 июня 2018
Рейтинг президента и премьер-министра Франции продолжает снижаться и достиг рекордно низких показателей, говорят результаты опроса общественного мнения, проведенный службой Harris interactive. Уровень доверия Эммануэлю Макрону упал на 7 процентов, а Эдуара Филиппа — на 5.
Сейчас Макрон получает поддержку лишь 40% населения, передает ТАСС.
Причиной этого, согласно опросам, стала уверенность французов в том, что президент «в первую очередь содействует миру финансов» и «явно более обеспокоен своим образом на международной арене, чем проблемами французов».
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