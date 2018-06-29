Политологи объяснили колебания рейтингов власти

«Существенное влияние на падение рейтинга оказала ситуация с пенсионной реформой. Была надежда на то, что ЧМ станет своего рода смягчающим фактором на фоне негативных новостей. Но оказалось, что этот фактор сильно преувеличен», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Данилов , комментируя опросы ФОМ ВЦИОМ , посвященные пенсионной реформе.

Судя по опубликованному в пятницу опросу общественного мнения, проведенного ВЦИОМ, доля положительных оценок работы правительства, по среднему значению за прошедшую неделю, — 37,7%, премьер-министра — 30,3%. «Баланс оценок отрицательный», — констатируют социологи. «Уровень одобрения деятельности президента — 63,4%. Наметившийся в конце мая-начале июня тренд на снижение показателей сохраняется», — отмечается в сообщении ВЦИОМ.

Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» (ФОМ) показал: о пенсионной реформе слышали 97% опрошенных, при этом к решению повысить возраст выхода на пенсию 80% респондентов относятся отрицательно.

«Я предполагаю, что наши медиа— и экспертократия немного недокрутили», — подчеркнул исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Он полагает: то, что идущий сейчас ЧМ-2018 подавался в прессе как самодостаточное событие, без акцента на той роли, которую сыграло руководство страны, в организации этого события — все это не позволило смягчить негативный психологический эффект. «И тем более это сказалось на рейтинге президента, потому что первые новости у нас — о Чемпионате мира, а Путин где-то там, с Трампом встречается», — заметил Данилов. «То есть, медиа, политтехнологи, не смогли разыграть эту ставку. Есть некая проблема, связанная с этим, в медиаполе», — полагает Данилов.

«Я не совсем согласен с тем, что, дескать, рейтинг падает — надо на уши вставать, переживать по этому поводу. Не думаю, что это великая проблема. Тем более, надо понимать, что сами по себе замеры значат», — заметил эксперт.

«Человека спрашивают: ты хорошо относишься к пенсионной реформе? Он ответит: конечно, нет», — отмечает собеседник. При этом, добавляет он, социологические исследования показывают: имеет место не простое отрицание, а более сложная реакция.

«Представьте себе, что у вас плохие зубы и их надо лечить. Приходит к вам социолог и спрашиваете: хотите ли вы лечить зубы. Вы отвечаете: нет, но придется, потому что иначе я не буду здоров. Тут ситуация примерно такая же, — указывает Данилов. — Люди не хотят, чтобы была пенсионная реформа, но люди не идиоты, они понимают необходимость реформы и это им, кстати, хорошо объяснили через СМИ. Может быть, не так хорошо, как следовало бы, но объяснили. Врач, который нас лечит, делает это ради нас, а не потому что он садист. Вот эти господа, которые критикуют реформу слева и справа, они похожи на людей, которые говорят, что к врачу не надо ходить, потому что это неприятно и больно».

Высказывается предположение, что на снижение рейтинга повлияло решение о повышении НДС. Впрочем, по мнению Данилова, не следует переоценивать этот фактор: «Для рядового человека НДС это не проблема. НДС касается узкого сектора, связанного с бизнесом». Определенную роль в изменении рейтинга правительства могло сыграть повышение цен на бензин.

Определенную роль в оценках работы правительства продолжает играть и недавний скачок цен на бензин, хотя влияние этого фактора, по-видимому, идет на спад. «Бензин — это пролонгированный фактор, но я думаю, что он понемногу сходит. Остановившиеся цены, даже кое-где уже упавшие, этот фактор сносят», — отмечает Данилов.

«Есть еще несколько дополнительных факторов, связанных с выборами, с летом, сезонные факторы. Просто сейчас сложилась ситуация, когда они друг на друга сразу наложились — порядка 5-6 негативных факторов, которые могли сыграть на снижение рейтинга власти, сыграли вместе, — резюмирует эксперт. — История с бензином, тут еще сборная скорее всего испанцам проиграет. Нас, скорее всего, ждет бурная ближайшая неделя. Далее целый ряд фоновых негативных факторов, влияющих на рейтинг власти, уйдут». Но останется, конечно, пенсионная реформа, подчеркивает Данилов.

«Люди поняли, что она будет, они с ней не согласились, они уже показали свое недовольство. Это значит, что осознание ее неизбежности следующим шагом приведет к тому, что «ну да, это все же необходимая мера» — и рейтинг начнет расти», — прогнозирует эксперт.