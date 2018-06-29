ФОМ: Надежность и уровень зарплаты являются приоритетными для россиян при выборе работы

МОСКВА , 29 июн — ПРАЙМ. Уровень зарплаты, надежность и возможность карьерного роста являются для большинства россиян основными критериями выбора профессии, причем у молодежи показатели по этим трем пунктам наиболее высокие, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Приоритетными критериями при выборе работы для наших соотечественников являются оплата труда (52%), надежность (37%), а также возможности карьерного роста (21%). Так они ответили на вопрос «что для вас является самым важным в работе, выберите не больше трёх вариантов». Еще 20% назвали возможность получать новые знания и умения, 19% — удобный график работы, 18% — интересную, творческую работу, 17% — хорошие отношения в коллективе.

Для молодежи размер зарплаты, надежное место работы и возможность подняться по карьерной лестнице также входят в топ-три приоритетов (40%, 33% и 40%, соответственно).

Сфера здравоохранения, военной службы и образования для россиян являются наиболее привлекательными для выбора профессии (14%, 12% и 11%, соответственно). По 10% набрали сферы услуг и государственного, муниципального управления, по 9% — строительство, частное предпринимательство, промышленное производство, работа в правоохранительных, силовых структурах или в МЧС , а также в сфере сельского, лесного или рыболовного хозяйства.

При этом для категории респондентов в возрасте от 18 до 30 лет ответы распределились следующим образом: 19% предпочли бы военную службу, 16% — медицину, 15% — работу в правоохранительных органах , силовых структурах, МЧС, столько же — спортивную карьеру.

При выборе между высокооплачиваемой и любимой работой россияне склонны делать выбор в пользу первого. Исследователи просили респондентов выбрать наиболее близкую им точку зрения из двух предложенных — «одни считают, что лучше выбирать ту профессию, которая нравится, даже если за неё платят немного, другие считают, что лучше выбирать ту профессию, которая обеспечивает достойный доход, даже если она не очень нравится». Так, 51% отдают приоритет доходу, а 41% — работе, которая нравится, но необязательно очень хорошо оплачивается.