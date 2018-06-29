Активные жители Останкина выберут информационное наполнение сайта районной поликлиники

Информационное наполнение сайта районной поликлиники определят жители Района Останкинский. Тематическое голосование открыто на портале «Активный гражданин». Участники опроса решат, какие сведения о врачах необходимо указывать дополнительно.

В данный момент на сайтах городских поликлиник можно узнать только фамилию, имя и отчество врача, а также его специализацию и время приема. Участники опроса смогут проголосовать за добавление следующих сведений о специалистах: фотография, стаж работы, информация об образовании и научные знания, различные награды, грамоты, достижения, курсы повышения квалификации, должность в поликлинике и отзывы пациентов. Также можно добавить свой вариант либо оставить этот вопрос на усмотрение специалистов. (ск)

Голосование доступно по ссылке. (ск)