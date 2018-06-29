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Активные жители Останкина выберут информационное наполнение сайта районной поликлиники
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Активные жители Останкина выберут информационное наполнение сайта районной поликлиники 

Управа Останкинского района 29 июня 2018
Фото: Управа Останкинского района
Информационное наполнение сайта районной поликлиники определят жители Района Останкинский. Тематическое голосование открыто на портале «Активный гражданин». Участники опроса решат, какие сведения о врачах необходимо указывать дополнительно.
В данный момент на сайтах городских поликлиник можно узнать только фамилию, имя и отчество врача, а также его специализацию и время приема. Участники опроса смогут проголосовать за добавление следующих сведений о специалистах: фотография, стаж работы, информация об образовании и научные знания, различные награды, грамоты, достижения, курсы повышения квалификации, должность в поликлинике и отзывы пациентов. Также можно добавить свой вариант либо оставить этот вопрос на усмотрение специалистов. (ск)
Голосование доступно по ссылке. (ск)
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