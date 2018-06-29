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Россияне посоветовали артистам не идти в президенты
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Россияне посоветовали артистам не идти в президенты 

Рамблер 29 июня 2018
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (69 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что артисты «ничего не понимают в политике», поэтому хороших президентов из них не выйдет.
Респондентам задали такой вопрос: «Из хорошего артиста может получиться хороший президент?». 22 процента опрошенных ответили «да». По их мнению, успешный в одной области человек может добиться успехов и в других сферах.
Еще девять процентов респондентов затруднились ответить на вопрос.
Всего в опросе приняли участие 6323 человека.
Ранее на Украине провели опрос, согласно которому на президентских выборах 2019 года больше остальных может набрать лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко (9,3 процента голосов), 8,4 процента проголосовали за нынешнего президента Украины Петра Порошенко, а 7,3 процента — за лидера группы «Океан Ельзи» Вакарчука.
Сам музыкант заявил, что его имя в политических опросах появилось без его ведома и желания.
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