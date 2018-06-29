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Жители Приволжья выкупили треть столичных новостроек
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Жители Приволжья выкупили треть столичных новостроек 

dom.lenta.ru 29 июня 2018
Фото: dom.lenta.ru
Треть новостроек Москвы выкуплена жителями Приволжского края. Об этом свидетельствуют данные компании Est-a-Tet. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Дома» в пятницу, 29 июня.
На жителей Приволжья приходится 29 процентов покупателей недвижимости в строящихся жилых комплексах Москвы. Чуть меньше доля жителей Центрального округа — 26,1 процента. Средняя площадь лота при этом находится на уровне 50 квадратных метров.
По данным аналитиков, большинство покупателей выбирает жилье комфорт-класса (82 процента), бизнес-класс покупают 16,8 процента клиентов, на сегмент премиум приходится 1,2 процента. Основная масса отдает предпочтение однокомнатным квартирам.
С начала текущего года в старых границах Москвы подписано 13 864 договора. Почти половина от этого количества сделок (48,6 процента) приходится на три округа — Юго-Восточный, Западный и Северо-Восточный.
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