Жители Приволжья выкупили треть столичных новостроек

Треть новостроек Москвы выкуплена жителями Приволжского края. Об этом свидетельствуют данные компании Est-a-Tet. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Дома» в пятницу, 29 июня.

На жителей Приволжья приходится 29 процентов покупателей недвижимости в строящихся жилых комплексах Москвы. Чуть меньше доля жителей Центрального округа — 26,1 процента. Средняя площадь лота при этом находится на уровне 50 квадратных метров.

По данным аналитиков, большинство покупателей выбирает жилье комфорт-класса (82 процента), бизнес-класс покупают 16,8 процента клиентов, на сегмент премиум приходится 1,2 процента. Основная масса отдает предпочтение однокомнатным квартирам.

С начала текущего года в старых границах Москвы подписано 13 864 договора. Почти половина от этого количества сделок (48,6 процента) приходится на три округа — Юго-Восточный, Западный и Северо-Восточный.