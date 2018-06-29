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Отразятся ли новые требования «пакета Яровой» на интернет-компаниях и жизни россиян
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Отразятся ли новые требования «пакета Яровой» на интернет-компаниях и жизни россиян 

ТАСС 29 июня 2018
Фото: ТАСС
Предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым пакет антитеррористических поправок в законы был принят еще летом 2016 года. А спустя два года правительство РФ определило время хранения информации интернет-компаниями.
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