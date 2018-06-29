Ещё
Отразятся ли новые требования «пакета Яровой» на интернет-компаниях и жизни россиян
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Отразятся ли новые требования «пакета Яровой» на интернет-компаниях и жизни россиян
ТАСС
29 июня 2018
Комментарии
Фото:
ТАСС
Предложенный депутатом
Госдумы
Ириной Яровой
и сенатором
Виктором Озеровым
пакет антитеррористических поправок в законы был принят еще летом 2016 года. А спустя два года
правительство РФ
определило время хранения информации интернет-компаниями.
Читать ещё •••
ТАСС: последние новости
Дегтярев: российский футбол имеет хорошее будущее благодаря результату на чемпионате мира
ВЦИОМ: более 40% россиян недовольны подготовкой к ЕГЭ в школе
Представитель Белого дома: Трамп считает, что встреча с Путиным отвечает интересам США
Комментарии
Ещё 3 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры
57
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»
59
На Украину надвигается катастрофа
338
Россию обвинили в попытке переманить Турцию
65
Смертельное наводнение в Японии
1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия
Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире
Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия
Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия
Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары
Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество
В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа
В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие
Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение