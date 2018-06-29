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Россияне не одобрили электронные трудовые
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Россияне не одобрили электронные трудовые 

Рамблер 29 июня 2018
Фото: ТАСС
Большинство россиян (85 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, не поддержали замену бумажных трудовых на электронные.
По мнению большинства опрошенных, это «может привести к потере информации и создаст почву для мошенничества».
Респондентам задали такой вопрос: «Вы поддерживаете внедрение электронных трудовых книжек?». Восемь процентов опрошенных ответили «да», заявив, что это «гораздо удобнее».
Еще семь процентов респондентов ответили «мне все равно».
Всего в опросе приняли участие 6682 человека.
О поэтапном (к 2020 году) внедрении в России электронных трудовых ранее сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, благодаря этому россиянам не придется предоставлять сведения о работе при получении госуслуг. Для желающих бумажные трудовые книжки планируют сохранить.
Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов заявлял, что электронные базы могут взломать хакеры, информация о рабочем стаже пропадет, и человек останется без пенсии.
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