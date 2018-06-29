Россияне не одобрили электронные трудовые

Большинство россиян (85 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, не поддержали замену бумажных трудовых на электронные.

По мнению большинства опрошенных, это «может привести к потере информации и создаст почву для мошенничества».

Респондентам задали такой вопрос: «Вы поддерживаете внедрение электронных трудовых книжек?». Восемь процентов опрошенных ответили «да», заявив, что это «гораздо удобнее».

Еще семь процентов респондентов ответили «мне все равно».

Всего в опросе приняли участие 6682 человека.

О поэтапном (к 2020 году) внедрении в России электронных трудовых ранее сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев . По его словам, благодаря этому россиянам не придется предоставлять сведения о работе при получении госуслуг. Для желающих бумажные трудовые книжки планируют сохранить.