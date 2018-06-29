В Волгограде увеличилась аренда дач

Российский сайт объявлений Avito провел исследование по приусадебным хозяйствам в разных регионах страны.

По данным аналитиков Avito, загородный участок с домом есть у 78% респондентов. Больше трети россиян называют его своим вторым домом, а половина населения приезжает туда каждые выходные.

В апреле текущего года спрос на посуточную аренду загородного жилья в Волгограде упал на 10,7% по сравнению с 2017 годом, однако средняя стоимость аренды выросла на 53,4% и составила 4 492 рубля в сутки. Количество желающих приобрести дачу также упало на 6,6% по сравнению с апрелем 2017 года, а цена за нее выросла на 12,1% и составила 564 768 рублей.

Лидерами среди регионов, где больше всех население имеет дачи, стали Москва Московская область . Там дачи имеют более 70%. На втором месте оказался Татарстан — 72,9%, на третьем — Санкт-Петербург , где дача есть у 71,4%.

Самым дружелюбным среди названных регионов оказался Татарстан. Здесь 74,6% опрошенных общаются с соседями по участку.