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Латвийцы по-прежнему считают недвижимость лучшим видом инвестиций
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Латвийцы по-прежнему считают недвижимость лучшим видом инвестиций 

Prian.ru 29 июня 2018
Однако пресс-секретарь Swedbank Кристина Якубовская отметила, что в действительности люди чаще всего предпочитают вкладывать свои сбережения в банк (31%), частные пенсионные фонды (28%) и страховые продукты с возможностью накопления (15%), сообщает The Baltic Course.
Только 9% опрошенных вкладывали деньги в недвижимость в прошлом году. Ведь, согласно исследованию, 80% семей в стране не могут себе позволить купить жилье. Инвестиции в ценные бумаги оказались менее популярными, поскольку 8% респондентов вкладывались в акции, 8% — в инвестиционные фонды и 4% — в облигации.
Исследование Swedbank показало, что 49% населения Латвии считают, что сейчас — хорошее время для накопления денег и инвестирования. Наиболее позитивное отношение к сбережениям высказали респонденты в возрасте до 30 лет (так называемые «миллениалы»).
Но в то время как 74% респондентов в этой возрастной группе положительно относились к сбережениям и инвестициям, только 22% из них фактически экономили деньги. Наиболее активные вкладчики на практике — от 40 до 50 лет (47%), согласно опросу Swedbank.
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