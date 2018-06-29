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Жители района Марьино поддерживают идею благоустройства территории Дюссельдорфского парка
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Жители района Марьино поддерживают идею благоустройства территории Дюссельдорфского парка 

Управа района Марьино 29 июня 2018
Фото: Марьинский вестник
Опрос, стартовавший по инициативе мэра города Сергея Собянина после проведенной 18 июня встречи с жителями района Марьино, набирает обороты. На сайте газеты «Марьинский вестник» уже проголосовало около 300 жителей района. Также учет мнений горожан ведется и на других on-line площадках — сайтах префектуры ЮВАО (сейчас там порядка 430 проголосовавших) и газеты «Юго-Восточный курьер» (около 700 проголосовавших жителей округа).
Больше половины принявших участие в опросе (на всех электронных ресурсах) выступают за благоустройство этой зеленой зоны, но с учетом современных требований: по итогам голосования должны будут проведены общественные обсуждения проекта и учтены предложения жителей. Другая часть жителей района в целом поддерживает идею благоустройства, но при этом хочет сохранить существующую инфраструктуру.
У вас еще есть возможность высказать свое мнение по благоустройству Дюссельдорфского парка. Голосование продолжается.
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