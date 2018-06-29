МИД РФ: Россия занимает первое место по объему торговли с Украиной

Границу России Украины в обоих направлениях в прошлом году пересекли порядка шести миллионов человек

Россия по-прежнему занимает первое место по объему товарооборота с Украиной, несмотря на разногласия между странами.

Товарооборот между странами в 2017 году вырос на 28,6 процента, достигнув 12 миллиардов долларов.

Россия также занимает лидирующие позиции в списке крупнейших инвесторов на Украине, вложив в ее экономику 4,4 миллиарда долларов.

Также сообщается, что в России живут и работают более двух миллионов украинских граждан, передает ФАН.