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МИД РФ: Россия занимает первое место по объему торговли с Украиной
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МИД РФ: Россия занимает первое место по объему торговли с Украиной 

Вечерняя Москва 29 июня 2018
Фото: Вечерняя Москва
Границу России и Украины в обоих направлениях в прошлом году пересекли порядка шести миллионов человек
Россия по-прежнему занимает первое место по объему товарооборота с Украиной, несмотря на разногласия между странами.
Товарооборот между странами в 2017 году вырос на 28,6 процента, достигнув 12 миллиардов долларов.
Россия также занимает лидирующие позиции в списке крупнейших инвесторов на Украине, вложив в ее экономику 4,4 миллиарда долларов.
Также сообщается, что в России живут и работают более двух миллионов украинских граждан, передает ФАН.
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