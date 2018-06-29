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Глава администрации Великих Лук отчитался о работе в 2017 году
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Глава администрации Великих Лук отчитался о работе в 2017 году 

Псковская губерния 29 июня 2018
Глава администрации Великих Лук Игорь Чевжик на сессии гордумы 28 июня отчитался о проделанной работе в 2017 году. В частности, Чевжик рассказал, что общий объём доходов бюджета составил 2 млрд 655 млн 647,9 тыс. рублей, общий объём расходов 2 млрд 682 млн 237,5 тыс. рублей, фактический дефицит — 26 млн 589,6 тыс. рублей. Доходная часть бюджета города за 2017 год исполнена 91,8 процента от утвержденных годовых назначений, а годовой план по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета выполнен на 102,3 процента. Доля поступлений межбюджетных трансфертов в бюджет Великих Луках составляет 70,2 процента, налоговых доходов — 24,8 процента, неналоговых доходов — 5 процентов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»
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