Польские полицейские из-за забастовки отказываются выписывать штрафы нарушителям

Польше полицейские заявили об общенациональной забастовке. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

С 10 июля ППС и дорожная полиция вместо штрафов будут выносить нарушителям словесные предупреждения. В сентябре полицейские планируют провести митинг в Варшаве . В дальнейшем будут рассмотрены другие формы протеста.

Главный совет профсоюза полицейских принял решение о начале акции протеста 27 июня. Во время опроса за проведение забастовки высказались 99% членов профсоюза. Всего было опрошено около 30 тысяч полицейских.

В апреле о намерении начать забастовку с 1 мая объявили сотрудники польской авиакомпании LOT. Они потребовали повышения зарплаты.