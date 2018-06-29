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Польские полицейские из-за забастовки отказываются выписывать штрафы нарушителям
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Польские полицейские из-за забастовки отказываются выписывать штрафы нарушителям 

Клопс.Ru 29 июня 2018
Фото: Клопс.Ru
В Польше полицейские заявили об общенациональной забастовке. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
С 10 июля ППС и дорожная полиция вместо штрафов будут выносить нарушителям словесные предупреждения. В сентябре полицейские планируют провести митинг в Варшаве. В дальнейшем будут рассмотрены другие формы протеста.
Главный совет профсоюза полицейских принял решение о начале акции протеста 27 июня. Во время опроса за проведение забастовки высказались 99% членов профсоюза. Всего было опрошено около 30 тысяч полицейских.
В апреле о намерении начать забастовку с 1 мая объявили сотрудники польской авиакомпании LOT. Они потребовали повышения зарплаты.
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