Россияне не одобрили идею приравнять номер телефона к паспорту 

Большинство россиян (74 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, сочли, что номер телефона — «недостоверный» идентификатор личности.
Респондентам задали такой вопрос: «Идентифицировать по номеру телефона — хорошая идея?». 19 процентов ответили «да», заявив, что это «во многом упростит жизнь».
Еще семь процентов респондентов ответили «не знаю».
Всего в опросе приняли участие 6739 человек.
Ранее «Ведомости» сообщили о планах правительства сделать номер мобильного телефона идентификатором личности наравне с паспортом. По мнению экспертов, такую идентификацию можно применять для дистанционных консультаций с врачом, при онлайн-продаже страховок, путевок и различных услуг.