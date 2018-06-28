Россияне не одобрили идею приравнять номер телефона к паспорту

Большинство россиян (74 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, сочли, что номер телефона — «недостоверный» идентификатор личности.

Респондентам задали такой вопрос: «Идентифицировать по номеру телефона — хорошая идея?». 19 процентов ответили «да», заявив, что это «во многом упростит жизнь».

Еще семь процентов респондентов ответили «не знаю».

Всего в опросе приняли участие 6739 человек.