Ещё
Россияне не одобрили идею приравнять номер телефона к паспорту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне не одобрили идею приравнять номер телефона к паспорту 

Рамблер 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (74 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, сочли, что номер телефона — «недостоверный» идентификатор личности.
Респондентам задали такой вопрос: «Идентифицировать по номеру телефона — хорошая идея?». 19 процентов ответили «да», заявив, что это «во многом упростит жизнь».
Еще семь процентов респондентов ответили «не знаю».
Всего в опросе приняли участие 6739 человек.
Ранее «Ведомости» сообщили о планах правительства сделать номер мобильного телефона идентификатором личности наравне с паспортом. По мнению экспертов, такую идентификацию можно применять для дистанционных консультаций с врачом, при онлайн-продаже страховок, путевок и различных услуг.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры51
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»48
На Украину надвигается катастрофа329
Россию обвинили в попытке переманить Турцию60
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение