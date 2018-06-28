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Россияне согласились работать по 4 «удлинённых» дня
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Россияне согласились работать по 4 «удлинённых» дня 

Рамблер 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
Почти 60 процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, согласны работать по четыре дня в неделю с большим числом рабочих часов, чем при пятидневке.
По мнению опрошенных, благодаря такому графику у людей появится больше свободного времени.
У респондентов спросили: «Вы хотели бы работать четыре дня в неделю, но с удлиненным рабочим днем?». 28 процентов опрошенных ответили «нет», заявив, что будут «сильно уставать».
13 процентов респондентов ответили «не знаю», добавив, что такой график стоит протестировать.
Всего в опросе приняли участие 5898 человек.
Ранее исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил, что сокращение рабочей недели поддерживают 76 процентов россиян. При этом 13 процентов опрошенных граждан усомнились, что справятся с прежним объемом работы за четыре дня.
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