Россияне согласились работать по 4 «удлинённых» дня

Почти 60 процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, согласны работать по четыре дня в неделю с большим числом рабочих часов, чем при пятидневке.

По мнению опрошенных, благодаря такому графику у людей появится больше свободного времени.

У респондентов спросили: «Вы хотели бы работать четыре дня в неделю, но с удлиненным рабочим днем?». 28 процентов опрошенных ответили «нет», заявив, что будут «сильно уставать».

13 процентов респондентов ответили «не знаю», добавив, что такой график стоит протестировать.

Всего в опросе приняли участие 5898 человек.

Ранее исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил, что сокращение рабочей недели поддерживают 76 процентов россиян. При этом 13 процентов опрошенных граждан усомнились, что справятся с прежним объемом работы за четыре дня.