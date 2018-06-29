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Снесли, а теперь обсудим: в Екатеринбурге начались слушания о ледовой арене УГМК на месте телебашни
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Снесли, а теперь обсудим: в Екатеринбурге начались слушания о ледовой арене УГМК на месте телебашни 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге начинаются публичные слушания о строительстве ледовой арены на месте снесенной телебашни. Мы ведем прямую трансляцию со слушаний.
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