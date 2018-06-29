Россияне ждут дружбы с США после встречи Путина и Трампа 

Двадцать пять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, ждут «значительного улучшения» отношений с США после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Респондентам задали такой вопрос: «Каких результатов вы ждете от встречи Путина и Трампа?». 15 процентов опрошенных заявили, что хотят увидеть прогресс в разрешении украинского кризиса.
Еще 11 процентов респондентов ждут «прогресса в сирийском регулировании», семь процентов — возвращения России в G8, а пять процентов — «подвижек в вопросе ядерного разоружения».
При этом 37 процентов опрошенных выбрали вариант ответа «другое».
Всего в опросе приняли участие 3774 человека.