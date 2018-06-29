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Россияне ждут дружбы с США после встречи Путина и Трампа
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Россияне ждут дружбы с США после встречи Путина и Трампа 

Рамблер 29 июня 2018
Фото: Reuters
Двадцать пять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, ждут «значительного улучшения» отношений с США после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Респондентам задали такой вопрос: «Каких результатов вы ждете от встречи Путина и Трампа?». 15 процентов опрошенных заявили, что хотят увидеть прогресс в разрешении украинского кризиса.
Еще 11 процентов респондентов ждут «прогресса в сирийском регулировании», семь процентов — возвращения России в G8, а пять процентов — «подвижек в вопросе ядерного разоружения».
При этом 37 процентов опрошенных выбрали вариант ответа «другое».
Всего в опросе приняли участие 3774 человека.
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Президенты обсудят двусторонние отношения и «актуальные вопросы международной повестки дня». По данным CNN, на этих переговорах Трамп может предложить Путину сделку, которая позволит США выйти из Сирии «как можно скорее».
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