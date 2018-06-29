Россияне ждут дружбы с США после встречи Путина и Трампа

Респондентам задали такой вопрос: «Каких результатов вы ждете от встречи Путина и Трампа?». 15 процентов опрошенных заявили, что хотят увидеть прогресс в разрешении украинского кризиса.

Еще 11 процентов респондентов ждут «прогресса в сирийском регулировании», семь процентов — возвращения России в G8, а пять процентов — «подвижек в вопросе ядерного разоружения».

При этом 37 процентов опрошенных выбрали вариант ответа «другое».

Всего в опросе приняли участие 3774 человека.