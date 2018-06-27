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Опрос: Как жилось при Украине — отвечают крымчане
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Опрос: Как жилось при Украине — отвечают крымчане 

Украина.ру 27 июня 2018
Фото: Украина.ру
Что думают по этому поводу в Севастополе? Смотрите и слушайте ответы жителей города в опросе издания Ukraina.ru.
Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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