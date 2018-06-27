Россияне высказались о налоговом капитале для самозанятых 

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, как они относятся к идее ввести налоговый капитал для самозанятых граждан.
Большинство респондентов (82%) выступили против этой идеи. Введение налогового капитала они назвали бессмысленным.
9% респондентов выступили за введение налогового капитала, отметив, что такой шаг поможет самозанятым развивать свое дело.
9% опрошенных затруднились с ответом.
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщил, что ФНС может «мотивировать» легализовавшихся фрилансеров «налоговым капиталом на развитие».