Опрос: россияне вступились за автора карикатуры на Поклонскую 

Большинство респондентов, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, высказались против того, чтобы автора карикатуры на депутата Госдумы Наталью Поклонскую наказывали.
68% респондентов заявили, что искусство должно быть острым, иначе оно будет скучным.
Поддержали идею наказания для автора карикатуры 21% опрошенных. Они назвали карикатуру оскорбительной.
11% затруднились ответить.
Всего в опросе приняли участие 2238 человек.
Ранее на YouTube было опубликовано видео, на котором человек в одежде священнослужителя призывает наказать автора карикатуры на Поклонскую и Никалая II. Сама депутат назвала этот видеоролик провокацией.