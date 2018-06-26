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Опрос: россияне вступились за автора карикатуры на Поклонскую
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Опрос: россияне вступились за автора карикатуры на Поклонскую 

Рамблер 26 июня 2018
Фото: РИА Новости
Большинство респондентов, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, высказались против того, чтобы автора карикатуры на депутата Госдумы Наталью Поклонскую наказывали.
68% респондентов заявили, что искусство должно быть острым, иначе оно будет скучным.
Поддержали идею наказания для автора карикатуры 21% опрошенных. Они назвали карикатуру оскорбительной.
11% затруднились ответить.
Всего в опросе приняли участие 2238 человек.
Ранее на YouTube было опубликовано видео, на котором человек в одежде священнослужителя призывает наказать автора карикатуры на Поклонскую и Никалая II. Сама депутат назвала этот видеоролик провокацией.
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