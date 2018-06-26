Опрос: россияне вступились за автора карикатуры на Поклонскую

Большинство респондентов, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, высказались против того, чтобы автора карикатуры на депутата Госдумы Наталью Поклонскую наказывали.

68% респондентов заявили, что искусство должно быть острым, иначе оно будет скучным.

Поддержали идею наказания для автора карикатуры 21% опрошенных. Они назвали карикатуру оскорбительной.

11% затруднились ответить.

Всего в опросе приняли участие 2238 человек.

Ранее на YouTube было опубликовано видео, на котором человек в одежде священнослужителя призывает наказать автора карикатуры на Поклонскую и Никалая II. Сама депутат назвала этот видеоролик провокацией.