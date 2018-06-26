Россияне высказались о флирте с иностранцами

Респонденты, принявшие участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что не осуждают флиртующих с иностранцами россиянок.

49% респондентов заявили, что отношения россиянок с иностранцами — это их личная жизнь.

При этом 38% опрошенных выступили против флирта с иностранцами, заявив, что такое поведение россиянок позорит страну.

13% респондентов заявили, что им все равно.

В соцсети «ВКонтакте» появилось сообщество, которое показывает подписчикам, как россиянки флиртуют с иностранными фанатами футбола. В своих записях авторы сообщества называют российских девушек, флиртующих с иностранцами, «Наташами», а также, например, прогнозируют, что чемпионат мира по футболу 2018 года «изменит навсегда» отношение русских мужчин к русским женщинам.