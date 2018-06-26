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Россияне высказались о флирте с иностранцами
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Россияне высказались о флирте с иностранцами 

Рамблер 26 июня 2018
Фото: РИА Новости
Респонденты, принявшие участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что не осуждают флиртующих с иностранцами россиянок.
49% респондентов заявили, что отношения россиянок с иностранцами — это их личная жизнь.
При этом 38% опрошенных выступили против флирта с иностранцами, заявив, что такое поведение россиянок позорит страну.
13% респондентов заявили, что им все равно.
В соцсети «ВКонтакте» появилось сообщество, которое показывает подписчикам, как россиянки флиртуют с иностранными фанатами футбола. В своих записях авторы сообщества называют российских девушек, флиртующих с иностранцами, «Наташами», а также, например, прогнозируют, что чемпионат мира по футболу 2018 года «изменит навсегда» отношение русских мужчин к русским женщинам.
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